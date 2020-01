SAFE ORTHOPAEDICS vise en 2020 une croissance au moins égale à celle de 2019

(AOF) - Safe Orthopaedics a réalisé au quatrième trimestre 2019 sa meilleure performance trimestrielle de l'année avec un chiffre d'affaires de 1,502 million d'euros, en croissance de 52%. En 2019, les revenus de la société spécialisée dans les implants et les instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis se sont établis à 4,7 millions d'euros, affichant une croissance de +35%.

Safe Orthopaedics précise que la croissance a été soutenue par les forces commerciales indirectes, et principalement par le partenariat japonais. La contraction des ventes annuelles directes de 5% est constatée uniquement sur le marché français.

A ce jour, la trésorerie de Safe Orthopaedics s'élevait à 575 000 euros.

" Grâce à une politique active d'innovation et de mise à disposition de nouvelles technologies, à la nouvelle approche commerciale sur les 3 pays en direct et aux partenariats sur les marchés à fort potentiel (Japon, US...), Safe Orthopaedics va maintenir un taux de croissance en 2020 au moins équivalent à la performance de 2019. Enfin, la société réfléchit à différentes solutions innovantes de commercialisation et de production pour atteindre l'équilibre financier plus rapidement et réduire la dilution de chaque actionnaire " a déclaré Pierre Dumouchel, Président Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics.