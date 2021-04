SAFE ORTHOPAEDICS : revenus stables au premier trimestre

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Fort d'un refinancement significatif à hauteur de 8,4 millions d'euros au niveau de Safe Orthopaedics en fin d'année d'une part, et de l'obtention d'une subvention du plan de relance à hauteur de 0,8 million et d'un prêt innovation de BPIfrance à hauteur de 0,5 million à Safe Medical d'autre part, le 31 mars 2021, la trésorerie du groupe s'élevait à 4,9 millions d'euros.

" La construction de notre site d'innovation et de production intégrée à Fleurieux, la mise au point de SORA, le marquage CE de nouvelles technologies dès le mois d'avril sont des étapes importantes pour notre groupe. Enfin, l'adoption montante des technologies prêtes à l'emploi à l'échelle mondiale, y compris aux Etats-Unis, nous confortent sur notre potentiel de croissance à double chiffre d'ici l'été 2021 ", a déclaré Pierre Dumouchel, PDG et co-fondateur du spécialiste des technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos.

