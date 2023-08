Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safe Orthopaedics: résultats prometteurs pour Sycamore information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics a fait état mardi de premiers résultats cliniques 'prometteurs' pour Sycamore, son système destiné à la prise en charge des patients atteints de fractures vertébrales.



Les résultats de cette étude biomécanique, publiés dans le Journal of Experimental Orthopaedics, ont montré que Sycamore avait montré une augmentation 'très significative' de la résistance à la compression par rapport à la cyphoplastie par ballonnet.



Plus spécifiquement, le traitement des fractures par compression avec le système Sycamore a permis une augmentation très significative de la résistance à la charge des fractures par rapport à l'état de pré-traitement.



Sycamore a également apporté une amélioration plus importante de résistance à la charge et à l'énergie de déplacement des fractures par rapport à la cyphoplastie par ballonnet, indique Safe.



Ces données suggèrent - selon l'entreprise - que Sycamore peut constituer une bonne alternative pour le traitement des fractures vertébrales par compression.



Sycamore se compose d'un clou en titane, d'une cheville creuse en titane directement ancrée dans le pédicule et de ciment injecté à travers le clou.



L'action Safe se repliait de 0,8% mardi à la Bourse de Paris suite à cette annonce.





Valeurs associées SAFE Euronext Paris -0.91%