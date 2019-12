SAFE ORTHOPAEDICS : regroupement d'actions

Les actions non regroupées seront radiées de la cote à l'issue de la période de regroupement.

(AOF) - Safe Orthopaedics annonce que le Conseil d'administration, réuni le 26 novembre 2019 sous la présidence de Pierre Dumouchel, a décidé de mettre en œuvre le regroupement d'actions approuvé par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Safe Orthopaedics réunie le 26 novembre 2019, en sa première résolution. Le spécialiste des implants et des instruments à usage unique précise que le regroupement se fera par voie d'échange d'une action nouvelle de 1,50 euro de valeur nominale pour 150 actions anciennes de 0,01 euro de valeur nominale.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.