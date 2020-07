SAFE ORTHOPAEDICS rachète LCI Medical

(AOF) - Safe Orthopaedics a annoncé l'acquisition de 92% des titres de LCI Medical et la seconde convocation à une Assemblée générale des actionnaires le 4 août 2020, statuant notamment sur la rémunération en actions de l'apport du solde des titres de LCI Medical.

" Safe Orthopaedics acquière aujourd'hui la société LCI Medical, menant à la création d'un groupe industriel intégré du secteur médical trois fois plus important que le groupe Safe Orthopaedics avant l'opération. Nous maitrisons désormais la conception, la production et la distribution mondiale des technologies Safe Orthopaedics. Notre objectif est d'offrir à tous nos clients des cycles courts d'innovation et des services logistiques et commerciaux inédits." commente Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics ".

