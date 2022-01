Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safe Orthopaedics: nouvelle ligne de financement de 8 ME information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 14:04









(CercleFinance.com) - Alpha Blue Ocean Group annonce une nouvelle ligne de financement de 8 millions d'euros pour Safe Orthopaedics.



Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l'emploi pour la chirurgie du dos, développe actuellement un certain nombre de projets.



Cette nouvelle ligne de financement permettra le développement du marketing direct en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, le lancement commercial mondial de Sycamore et Hickory, de nouvelles technologies marquées CE en 2021, le déploiement de l'assistant chirurgical virtuel SORA et le déploiement de nouveaux services industriels par Safe Medical.





