Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safe Orthopaedics : nouveau centre d'innovation & production information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics annonce l'inauguration de son Centre d'Innovation et de Production Intégrée (CIPI), sur le site industriel de Fleurieux-sur-l'Arbresle (69). Opérationnel depuis septembre, le CIPI comporte deux salles blanches dédiées au conditionnement des dispositifs médicaux et un module d'impression 3D titane, pour la conception d'implants et d'outils chirurgicaux. Ce site complète les lignes de production et l'unité R&D mises en place en 2020 et entièrement dédiées à la chirurgie orthopédique.

Valeurs associées SAFE Euronext Paris -9.57%