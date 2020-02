Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safe Orthopaedics : nomination d'un nouveau Dir. commercial Cercle Finance • 03/02/2020 à 17:40









(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce ce soir la nomination de Nikolaus Beyer en tant que Directeur Commercial. 'Fort de 25 années d'expérience dans le marché de la chirurgie du rachis au sein de groupes tels que J&J, Stryker ou K2M, Nikolaus Beyer a pu montrer ses multiples compétences notamment commerciales en rejoignant K2M en 2012 en tant que General Manager de la région germanophone, puis de l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Il y a joué un rôle clé dans la construction de l'activité européenne, la portant d'1 million d'euros à 30 millions d'euros en 6 ans', explique le groupe.

Valeurs associées SAFE ORTHOPAED Euronext Paris -3.07%