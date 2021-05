Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safe Orthopaedics : marquage CE pour la vis Hickory Cercle Finance • 27/05/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics annonce aujourd'hui l'obtention du marquage CE pour Hickory, nouveau traitement pour la prise en charge des patients ostéoporotiques. L'ostéoporose qui touche un nombre grandissant de personnes chez les plus de 50 ans, a notamment des conséquences sur le traitement des pathologies de la colonne vertébrale. Développée avec le concours du Dr Jens A.Richolt, Hickory est une nouvelle vis pédiculaire de la gamme SteriSpineTM PS qui permet d'améliorer l'ancrage osseux chez les patients ostéoporotiques. Grâce à son nouveau design de filet, Hickory est plus solidement vissé dans le pédicule vertébral et réduit les risques d'instabilité liés a? la qualité d'os réduit du sujet ostéoporotique, indique Safe Orthopaedics.

Valeurs associées SAFE ORTHOPAEDICS Euronext Paris +2.81%