Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safe Orthopaedics : confirme l'acquisition de LCI Médical Cercle Finance • 16/06/2020 à 18:27









(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics confirme ce soir l'acquisition de LCI Me?dical, 'suite a? la de?cision du conseil d'administration du 12 juin et au renforcement de sa position de tre?sorerie gra?ce au support d'Alpha Blue Ocean'. 'Le rapprochement avec LCI Médical permettra a? Safe Orthopaedics de recentrer sur deux sites franc?ais ses activite?s de conception, production et expe?dition vers les ho?pitaux, d'acce?le?rer son rythme de de?veloppement de nouveaux produits en rachis mais aussi de de?ployer son savoir-faire du pre?t-a?-l'emploi dans d'autres segments de l'orthope?die, selon diffe?rentes modalite?s : pour son compte, en sous-traitance et pour des tiers, en tant que fabricant d'e?quipement d'origine (OEM) ou dans le cadre de co-de?veloppement', commente le groupe.

Valeurs associées SAFE ORTHOPAEDICS Euronext Paris -0.78%