Safe Orthopaedics: chiffre d'affaires annuel en hausse de 2

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics publie un chiffre d'affaires de 5,8 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 26% par rapport à l'exercice précédent. L'activité est tirée par la progression des ventes directes (+43%), des ventes indirectes (+6%) et des ventes de sous-traitance de production (+20%).



' 2022 se termine avec une croissance à double digit et un trimestre record de 1,6ME de chiffre d'affaires porté par nos deux entités Safe Orthopaedics et Safe Medical', commente Pierre Dumouchel, Président Directeur Général de Safe Group.



' Après deux ans d'investissement dans nos sites de production Safe Medical, nous abordons 2023 avec sérénité. Nos technologies sont désormais produites à 100% en interne écartant tous risques de rupture en phase de croissance', ajoute le responsable.



La société compte aussi sur les lancements mondiaux de Sycamore et Hickory, sur son partenariat avec Wenzel aux USA et sur le développement de SORA pour cibler 'des perspectives de croissance solides dans un contexte de marché mondial de plus en plus réceptif aux bénéfices du Ready-to-Use (prêt à l'emploi)'.