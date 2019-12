Safe Orthopaedics annonce le lancement du regroupement de ses actions? Regroupement d'actions par voie d'échange à raison d'une action nouvelle de 1,50 euro de valeur nominale pour cent-cinquante actions anciennes de 0,01 euro de valeur nominale? Date de début des opérations fixée au 18 décembre 2019Éragny-sur-Oise, France, le 16 décembre 2019 - Safe Orthopaedics (FR0012452746 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique, neufs et stériles, améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd'hui que le Conseil d'administration, réuni le 26 novembre 2019 sous la présidence de Pierre Dumouchel, a décidé de mettre en œuvre le regroupement d'actions approuvé par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Safe Orthopaedics réunie le 26 novembre 2019, en sa première résolution.