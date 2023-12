Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safe: audit engagé pour un plan de redressement information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 08:57









(CercleFinance.com) - Safe indique que sa direction a engagé dès le 18 décembre un audit complet du groupe visant à préparer un projet de plan de redressement, avec le concours de l'administrateur judiciaire, en vue de sa présentation auprès du Tribunal de Commerce de Pontoise.



Sur le plan stratégique, la volonté du management est de conserver l'articulation autour des filiales Safe Medical (dispositifs médicaux de chirurgie orthopédique) et Safe Orthopaedics (technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos).



La direction étudie d'ores et déjà de nouvelles configurations industrielles visant à augmenter les capacités d'usinage de Safe Medical, à réduire ses délais de production et à créer une offre spécifique liée à sa capacité à livrer des produits stériles.



Safe étudie avec les partenaires financiers de nouvelles pistes de financement à court et moyen terme, et négocie avec son actionnaire principal des conditions d'octroi d'un financement en vue de couvrir ses besoins jusqu'au début du plan de redressement.





Valeurs associées SAFE Euronext Paris +20.45%