Safe : accord exclusif avec le groupe d'achat Clinicpartner en Allemagne

(AOF) - Safe a signé un accord exclusif avec le groupe d'achat Clinicpartner en Allemagne pour fournir à leurs hôpitaux partenaires ses solutions d'implants et d'instruments vertébraux prêts à l'emploi. Desservant plus de 200 hôpitaux à travers l'Allemagne, les hôpitaux Clinicpartner sont responsables de plus de 20 000 procédures rachidiennes par an, dans plus de 30 hôpitaux rachidiens, représentant plus de 18 millions d'euros de ventes d'implants. Avec l'accord maintenant en place, Safe Orthopaedics a le statut de fournisseur privilégié dans ces hôpitaux Clinicpartner.

Après un processus de rationalisation détaillé et exhaustif, l'équipe de Clinicpartner a réduit de manière significative son nombre de fournisseurs et a conclu que le portefeuille SteriSpine de Safe Orthopaedics était leur gamme préférée de produits prêts à l'emploi.

À la fin de l'année 2021, Safe Orthopaedics distribuait ses technologies à 23 centres rachidiens et a enregistré une croissance des ventes de 123 % en Allemagne.

Toutes les technologies Safe Orthopaedics sont disponibles en Allemagne et les nouvelles technologies Sycamore et Hickory, marquées CE en 2021, sont produites massivement pour une plus grande distribution.

Pierre Dumouchel, PDG de Safe Group ajoute : "Il y a quelques années, nous avons décidé d'établir une force de vente directe en Allemagne et de recruter une équipe commerciale expérimentée. L'accord avec le groupe d'achat Clinicpartner est un moment décisif pour notre équipe allemande et une étape stratégique pour Safe Orthopaedics. Le groupe d'achat Clinicpartner est une importante centrale d'achat sur le plus grand marché européen du rachis, qui représente plus de 300 millions d'euros. En travaillant en étroite collaboration avec des groupes tels que Clinicpartner, nous obtenons des niveaux d'accès au marché, nous continuons à afficher une croissance à deux chiffres et nous offrons à de plus en plus de patients les avantages de nos technologies de prêt à l'emploi".

