Sabotage sur le réseau de trains SNCF, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des JO

Des passagers se pressent devant les écrans d’information gare Montparnasse à Paris le 26 juillet 2024, après l’annonce d’actes de sabotage sur le réseau TGV ( AFP / Thibaud MORITZ )

Du sabotage à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des JO: la SNCF a subi dans la nuit de jeudi à vendredi une "attaque massive" qui perturbe fortement et pour "tout le week-end" la circulation de ses trains sur les axes Atlantique, Nord et Est, laissant 800.000 voyageurs dans l'expectative.

Au total, "800.000 voyageurs" devraient être affectés sur le week-end par les conséquences de cette attaque, a indiqué le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou lors d'un point presse, dont 250.000 vendredi.

La SNCF a été victime dans la nuit de "plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les LGV Atlantique, Nord et Est", qui affectent la circulation des TGV, a indiqué le groupe dans un communiqué. Ces "incendies volontaires" destinés à "endommager les installations" ont touché des postes d'aiguillage à Courtalain (LGV Atlantique), Croisilles (LGV Nord) et Pagny-Sur-Moselle (LGV Est), a-t-il précisé.

"Un acte de malveillance a été déjoué" en revanche sur la LGV Sud-Est, à Vergigny. Des cheminots qui menaient des opérations d'entretien pendant la nuit ont repéré des personnes et ont prévenu la gendarmerie, les mettant en fuite, selon M. Farandou.

"Aujourd'hui, tous les éléments montrent bien que c'est volontaire: la concomitance des heures, des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui (...), des agents incendiaires retrouvés sur place", a affirmé à ses côtés le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete.

C'est un "acte criminel scandaleux" que "je condamne évidemment avec fermeté", a-t-il martelé, précisant qu'une enquête est en cours. Une source proche du dossier a affirmé qu'il s'agissait d'actes de "sabotage", tout comme le PDG de SNCF Réseau Matthieu Chabanel.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a condamné vendredi ceux qui veulent selon elle "saboter" les "Jeux des athlètes".

Cette attaque survient à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 à Paris, alors que de nombreux voyageurs ont prévu de converger vers la capitale. Un grand nombre de vacanciers est aussi en transit.

- "Bazar" en gare -

Selon la SNCF, un train sur 2 devrait circuler sur la journée vers l'Est, le Nord et la Bretagne, et seulement un train sur quatre à destination du Bordelais. En revanche, "aucun train" ne partira de la gare parisienne de Montparnasse avant 13H00.

Des agents de la SNCF parlent avec des passagers en gare de Strasbourg, le 26 juillet 2024, après l’annonce d’actes de sabotage contre le réseau TGV ( AFP / Abdesslam MIRDASS )

Là-bas, les différents halls de la gare étaient bondés de voyageurs mécontents, certains en larmes, a constaté une journaliste AFP.

"On nous a expliqué qu'il était possible qu'on ne puisse pas partir avant lundi lorsqu'on est arrivés vers 7H", a indiqué Jocelyn, étudiant de 27 ans qui voulait partir quelques jours en Bretagne avec des amis. "On s'attendait à ce que ce soit un peu le bazar dans Paris avec la cérémonie d'ouverture prévue ce soir, mais on ne pensait pas que ça puisse être à ce point !".

Si quelques agents de la SNCF en chasuble tentent de renseigner les voyageurs, ils ne sont "pas assez nombreux" face aux centaines de personnes concernées par les retards, déplore Françoise, 63 ans.

Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a lui indiqué sur Franceinfo qu'il avait déployé des "effectifs supplémentaires" dans les gares parisiennes pour gérer les gens qui ne pourront pas prendre le train.

A Nantes, Sylvain Bachelart, cuisinier chez Sodexo qui est mobilisé pour les Jeux Olympiques sur le site des Invalides, est bien embêté: "Si je ne peux pas prendre de train, il faudra essayer la voiture, mais cela risque d'être compliqué d'entrer dans Paris avec la cérémonie", explique le trentenaire.

- Grande fête des JO "gâchée" -

Lors du point presse, Jean-Pierre Farandou a indiqué que les incendies volontaires avaient visé "des canalisations où passent beaucoup de câbles qui servent à la signalisation des postes". "Il faut réparer câble par câble", c'est un "travail très minutieux", a-t-il précisé.

Les départs en vacances et la cérémonie d'ouverture des JO "auraient dû être une grande fête", mais "tout ça, c'est gâché" à "cause d'une bande un peu d'illuminés, d'irresponsables", a-t-il déploré, affirmant: "A travers la SNCF, c'est un bout de la France qu'on attaque".

Interrogée sur BFM TV, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a elle estimé que cette attaque "n'est pas une coïncidence, c'est une volonté de déstabilisation de la France à un moment où vont être lancés les Jeux olympiques et paralympiques".

Plusieurs trains qui relient Paris à Londres aussi sont "annulés" vendredi en raison de l'attaque, a indiqué la compagnie Eurostar sur son site internet, précisant que ceux qui partaient verraient leur trajet prolongé "d'environ une heure et demi", car ils emprunteront les lignes "classiques" plutôt que TGV.