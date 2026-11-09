Sable Offshore recule alors qu'une panne dans une raffinerie freine les ventes de pétrole brut et pèse sur sa trésorerie

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(Actualités)

9 novembre - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Sable Offshore SOC.N chutent de 28,5 % à 1,38 dollar avant l'ouverture du marché

** Si cette baisse se confirme, l'action devrait ouvrir à un plus bas historique

** SOC a déclaré qu'elle étudiait différentes options pour résoudre les contraintes de fonds de roulement à court terme causées par la perturbation des achats en aval

** La société indique qu’elle évalue la possibilité de vendre le pétrole brut actuellement en stock dans le cadre d’un accord de vente en gros

** La société ajoute que les ventes de pétrole brut ont été suspendues début octobre par son unique acheteur en aval, en raison de travaux de maintenance et de modernisation des réservoirs de stockage de sa raffinerie

** La perte nette de la société s’est creusée à 269,3 millions de dollars, contre 110,4 millions de dollars il y a un an

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 78,6 % depuis le début de l'année