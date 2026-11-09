Sable Offshore atteint un plus bas historique après avoir mis en garde contre un risque lié à la continuité de l'exploitation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sable Offshore SOC.N a chuté de 60,5 % lundi, atteignant un plus bas historique, après que le producteur de pétrole a fait part de « doutes sérieux » quant à la continuité de son exploitation, invoquant des difficultés de trésorerie dues à une interruption des ventes à son principal acheteur.

L'action de la société, qui a fait part de ses derniers doutes quant à la continuité de l'exploitation, a chuté à 76 centimes. Elle affichait en dernier lieu une baisse de 57,6 %.

Voici plus de détails:

* Les réductions d’achats continues de la part de son principal acheteur de pétrole brut ont contraint la société à réduire sa production et devraient la priver des liquidités nécessaires pour honorer ses obligations à leur échéance

* Sable a déclaré ne pas s’attendre à ce que ses flux de trésorerie d’exploitation et le produit restant du refinancement suffisent à couvrir ses coûts d’exploitation à court terme et le remboursement de sa dette

* En mars, la société avait émis un avertissement sur la continuité d’exploitation en raison de l’échéance de sa dette et de sa situation de trésorerie, mais cette situation s’était améliorée après que des opérations de refinancement menées à bien en juillet ont prolongé les échéances de la dette et amélioré la trésorerie

* La dernière perturbation, qui s'est poursuivie jusqu’à la date de dépôt du rapport, a conduit la société à réduire sa production afin de gérer ses stocks

* Sable a indiqué qu’elle étudiait différentes options pour résoudre les contraintes de fonds de roulement à court terme causées par la perturbation chez l’acheteur en aval, et qu’elle évaluait la possibilité de vendre le pétrole brut actuellement détenu en stock via un accord de vente en gros

* La société a indiqué dans un document déposé auprès de la SEC qu’elle avait commencé à vendre à d’autres acheteurs et qu’elle cherchait à réaliser des ventes de stocks, ainsi qu’à obtenir des financements par capitaux propres et par emprunt non garanti, mais a précisé que le calendrier et le succès de ces efforts restaient incertains