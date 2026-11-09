Sable Offshore atteint un plus bas historique alors que l'arrêt d'une raffinerie freine les ventes de brut

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(Mises à jour)

9 novembre - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Sable Offshore SOC.N s'effondrent de 73,47 % pour atteindre un plus bas historique de 51 centimes

** SOC indique qu'elle étudie différentes options pour résoudre les contraintes de fonds de roulement à court terme causées par la perturbation des achats en aval

** La société indique qu’elle évalue la possibilité de vendre le pétrole brut actuellement en stock dans le cadre d’un accord de vente en gros

** La société ajoute que les ventes de pétrole brut ont été interrompues début octobre par son unique acheteur en aval, en raison de travaux de maintenance et de modernisation des réservoirs de stockage de sa raffinerie

** La perte nette de la société s’est creusée pour atteindre 269,3 millions de dollars, contre 110 ,4 millions de dollars il y a un an

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse d'environ 94 % depuis le début de l'année