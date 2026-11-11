Sabadell sanctionnée par la Banque d'Espagne

La banque espagnole Banco Sabadell (-0,85%) a écopé d'une amende de 16,5 millions d'euros pour de graves manquements à la réglementation sur le crédit immobilier, selon une décision de la Banque d'Espagne publiée mercredi.

Le régulateur reproche notamment à l'établissement d'avoir eu recours à des pratiques de ventes liées interdites et de ne pas avoir respecté son obligation d'agir de manière impartiale dans l'intérêt de ses clients. Les autorités soulignent la gravité de ces infractions, compte tenu du nombre élevé de transactions concernées et du caractère répété des pratiques constatées.

Prononcée le 26 mai 2025, la sanction est désormais définitive sur le plan administratif. Banco Sabadell l'a toutefois contestée devant la justice, où la procédure reste en cours.