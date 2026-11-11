 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sabadell sanctionnée par la Banque d'Espagne
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 16:34

Ajouter Boursorama à vos sources

La banque espagnole Banco Sabadell (-0,85%) a écopé d'une amende de 16,5 millions d'euros pour de graves manquements à la réglementation sur le crédit immobilier, selon une décision de la Banque d'Espagne publiée mercredi.

Le régulateur reproche notamment à l'établissement d'avoir eu recours à des pratiques de ventes liées interdites et de ne pas avoir respecté son obligation d'agir de manière impartiale dans l'intérêt de ses clients. Les autorités soulignent la gravité de ces infractions, compte tenu du nombre élevé de transactions concernées et du caractère répété des pratiques constatées.

Prononcée le 26 mai 2025, la sanction est désormais définitive sur le plan administratif. Banco Sabadell l'a toutefois contestée devant la justice, où la procédure reste en cours.

Valeurs associées

BANCO SABADELL
- EUR Sibe 0,00%
BANCO SABADELL
3,7480 EUR Sibe -0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,38 +15,26%
CAC 40
8 332,87 +0,66%
SOITEC
108,35 +11,93%
Pétrole Brent
93,56 +1,67%
2CRSI
18,76 +9,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank