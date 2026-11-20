Saab signe un accord de licence pour produire des munitions de mortier en Pologne

Le groupe suédois a conclu un accord avec Dezamet, filiale du groupe polonais PGZ, portant sur la production et la commercialisation de munitions de mortier MAPAM en Pologne.

Saab concrétise ainsi son premier engagement de coopération industrielle et de transfert de technologie lié au programme polonais de sous-marins Orka, dans le cadre d'un accord conclu avec les autorités polonaises plus tôt cette année.

L'accord de licence prévoit le transfert de la technologie MAPAM, développée par Saab Bofors Dynamics Switzerland, afin de soutenir la production locale et le développement des capacités industrielles polonaises dans le secteur de la défense.

Le groupe entend désormais obtenir des commandes pour faire passer ce programme à l'étape suivante.

En fin de matinée, le titre reculait de 1,5% à Stockholm.