Le groupe de défense renforce ses capacités dans la navigation autonome pour répondre aux besoins des opérateurs maritimes civils et militaires.

Saab a annoncé hier avoir finalisé l'acquisition de Mythos AI, une société américaine spécialisée dans les technologies d'autonomie maritime.

Forte de 15 salariés, cette entreprise développe des logiciels d'assistance intelligente au pilotage, de navigation autonome et de cartographie automatisée des fonds marins, pouvant être intégrés à des navires existants ou en construction.

L'opération associe ces technologies à l'expertise de Saab dans les plateformes navales, les capteurs et l'intégration de systèmes. Les deux sociétés avaient déjà collaboré en 2025 lors d'une démonstration en baie de San Diego, en Californie.

Vers 12h30, le titre reculait de 0,2% à la Bourse de Stockholm.