Saab dévoile le CB90 CX, un nouveau navire de combat polyvalent

Le groupe suédois présente une nouvelle version de son bateau de combat, déclinée en trois configurations dédiées à la surveillance, à la lutte antinavire et à la défense aérienne à courte portée. Le modèle peut fonctionner avec ou sans équipage.

Saab annonce le lancement du Combat Boat 90 Capability X (CB90 CX), un navire plus grand que ses prédécesseurs, doté d'une capacité d'emport accrue et de systèmes embarqués modernisés. Conçu pour des opérations avec ou sans équipage grâce à la technologie Autonomous Ocean Core, il élargit les missions traditionnellement consacrées au transport de troupes.

Ses trois configurations comprennent une version de renseignement et de surveillance équipée du radar Giraffe 1X, une version antinavire capable de frapper des cibles au-delà de l'horizon et une version de défense aérienne utilisant un canon automatique antiaérien.

Le CB90 CX est actuellement en production pour la Suède, son premier client, et viendra compléter le CB90 NG existant. La famille CB90 équipe aujourd'hui neuf marines dans le monde.

En début de matinée, le titre recule de près de 0,9% à Stockholm, autour des 670 SEK.