Saab décroche une commande d'environ 32 MEUR au Danemark

Le groupe suédois de défense fournira des équipements supplémentaires d'entraînement militaire aux forces danoises, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2028.

Saab a reçu une commande de 350 millions de couronnes suédoises (31,7 MEUR) auprès de l'Organisation danoise des acquisitions et de la logistique de défense, portant sur des systèmes avancés d'entraînement en conditions réelles.

La commande comprend notamment son système de simulation de combat laser ILDS destiné aux véhicules CV90, intégrant de nouvelles capacités d'entraînement aux drones et aux engagements au-delà de la ligne de vue.

Elle prolonge le contrat signé en 2025 avec le Danemark, qui avait permis la création de quatre sites d'entraînement au combat. Ces nouveaux équipements visent à adapter la préparation des forces danoises à l'évolution des conflits modernes.

Sur les coups de 10h30, le titre recule de 0,6% à Stockholm, autour des 648 couronnes suédoises (SEK).