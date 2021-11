S.R. Investment Partners s'installe Place Vendôme

(AOF) - Bonne nouvelle pour la place de Paris. Le consultant britannique spécialisé dans l'univers des hegde funds S.R. Investment Partners installe à Paris son siège européen. La société fondée en janvier 2019 à Londres par Shanaz Rob a choisi la Place Vendôme pour y ouvrir son cinquième bureau, qui devient sa base au sein de l'Union-Européenne. SRIP a pour principale compétence la mise en relation de grands investisseurs pour comptes propres, avec des fonds spéculatifs qui proposent des stratégies d'investissement sophistiquées.

L'expertise du cabinet de conseil consiste à aider ses clients investisseurs institutionnels, entreprises et fonds souverains du Moyen-Orient, à bâtir une stratégie sur-mesure qui leur permettra de protéger et faire fructifier leurs capitaux propres.

Parallèlement, SRIP propose aux gestionnaires d'actifs financiers alternatifs, des services de conseil en levée de fonds, ainsi que la mise en place d'accords de distribution avec les principales plateformes internationales de fonds de fonds, banques privées et family offices.

L'une des spécificités de SRIP est l'executive search pour le compte de ses clients qui souhaitent recruter des traders, mathématiciens, ingénieurs ou chercheurs hautement qualifiés dans les domaines des mathématiques appliquées, de l'intelligence artificielle ou de la physique quantique. Ces profils sont rares et permettent aux hedge fund de développer de nouvelles stratégies exotiques ultra novatrices, dans lesquelles les fonds souverains veulent investir.

D'après Shanaz Rob, CEO et fondatrice de SRIP " Depuis le début de l'année, la gestion systématique surperforme la gestion traditionnelle pour un même ratio risque/rendement. En particulier les stratégies event driven, quant, et macro. L'actuel début d'un cycle de stagflation et de hausse des taux d'intérêts, devrait accentuer cette tendance, et les institutions financières n'ont jamais autant été à la recherche de stratégies alternatives de pointe. "

Sofiène Haj-Taieb, Chairman de LFIS Capital et client de SRIP, précise " Travailler avec SR Investment Partners a été une expérience formidable. Leurs consultants disposent d'un solide réseau, ils prennent le temps de comprendre la façon dont un gestionnaire veut se développer, et délivrent des résultats rapidement ". Un autre client de SRIP, le hedge fund manager Ulrich Brandt-Pollmann ajoute " SRIP se distingue des autres consultants en mettant l'accent sur la signature d'accords commerciaux de long terme, mutuellement bénéfiques. "

SRIP emploie 160 personnes hautement qualifiées pour fournir des services de conseil aux entreprises du secteur des services financiers, qu'elles soient de grands investisseurs pour compte propre ou des gestionnaires d'actifs alternatifs. Ses cinq bureaux sont situés à Londres, New-York, Abu-Dhabi, Hong-Kong et Paris. SRIP vient de se voir décerner le prix du ‘Best Global Client Executive Search Provider 2021' par Greater London.