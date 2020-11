Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 : vers un nouveau record au-delà des 3.580 ? Cercle Finance • 11/11/2020 à 18:47









(CercleFinance.com) - Le S&P500 a 'refusé' l'obstacle le 9/11 avec une clôture à 3.550: les acheteurs reprennent la main alors que les liquidités sont abondantes et font pencher la balance ce mercredi (alors que la rotation sectorielle est neutre en termes de flux entrants et sortants). A mi-séance, le S&P s'attaque au seuil des 3.580 -zénith de clôture du 2 septembre- et pourrait tenter d'aller au-delà des 3.588. Une sortie 'par le haut' du corridor 3.230/3.580 induit un objectif de 3.930... mais Goldman Sachs prédit 4.300 à fin 2021 (+20%).

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.19%