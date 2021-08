Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 : test peut-être décisif des 4.540, support à 4.425 information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 18:29









(CercleFinance.com) - Et voici un 7ème record du S&P500 en 8 séances: l'indice grimpe de +0,7% vers 4.540 et inscrit son 53ème record de l'année 2021. Le S&P500 va aligner -sauf improbable rechute de plus de 3% le 31/08- un 7ème mois positif consécutif. Le test des 4.540 est un moment important puisqu'il s'agit de la résistance oblique majeure moyen terme (limite supérieure de l'actuel biseau ascendant) qui unit tous les sommets depuis le 16 avril dernier. En cas de franchissement, l'hypothèse d'un S&P500 à 4.800 évoquée par de nombreux stratèges de grandes banques US commencerait à prendre corps. Un pullback sous 4.425 compromettrait la tendance haussière, la cassure des 4.380 validerait une première alerte à la baisse avec l'ex-résistance des 4.230 de la mi-juin en ligne de mire.

