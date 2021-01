Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 : temporise entre 3.800 et 3.825Pts Cercle Finance • 15/01/2021 à 19:57









(CercleFinance.com) - S&P500 temporise entre 3.800 et 3.825Pts mais demeure bien ancré dans son canal ascendant moyen terme inauguré vers 3.270 le 30/10/2020. Le franchissement des 3.580 (zénith du 02/09/2020) avait ouvert la route des 3.920 (report d'amplitude par rapport au support des 3.240)... mais avec une trajectoire parabolique depuis mars 2020, l'indice S&P dessine un gigantesque 'porte voix' (ou biseau très ouvert) qui se termine rarement (jamais) par un 'plateau' proche des sommets.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.