S&P500 : succession de 3 'gaps', revient à 1% de son zénith

(CercleFinance.com) - S&P500 enchaine une succession de 3 'gaps' (tout comme les 24, 25 et 26 août) et cette fois au-dessus des 3.426, 3.447 puis 3.482 (ce 12 octobre). Le 'S&P' se retrouve propulsé vers 3.543: il revient à 1% de son zénith historique des 3.480/3.481 du 2 septembre. En théorie, il n'a pas besoin de retracer son précédent sommet à 10Pts près pour valider une ébauche de double-top. L'indice peut également aller tester 3.500 sans valider un 'stop' haussier. Le risque de 'M' baissier sur les niveaux de valorisation actuel est réel, mais pas de risque de correction avant une cassure de 3.338 (support oblique) puis surtout 3.236 (plancher du 'M').

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +1.10%