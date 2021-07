Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 : série haussière historique, la mécanique s'emballe ? Cercle Finance • 02/07/2021 à 19:20









(CercleFinance.com) - La mécanique haussière semble inexorable, mais n'est-elle pas en train de s'emballer alors que le S&P500 pulvérise un 7ème record absolu consécutif et aligne une 9ème séance de hausse sur une série de 10 ? Plus les jours passent plus toute prudence semble s'étioler: les gains quotidiens s'étoffent et la hausse atteint plus de +0,6% à 4.346 (et la séance est loin d'être terminée) Depuis le franchissement des 4.255/4.260, le 'S&P' progresse inexorablement au sein d'un biseau légèrement ascendant dont la base se situe vers 4.100Pts. La dernière oscillation entre 4.166 et 4.256 valide un nouvel objectif de 4.346 : il est donc validé au point près. Au-delà... 'sky is the limit' ! En cas de repli, un 1er signal baissier serait validé par une clôture sous 4.235Pts (ex-zénith du 7 mai), les choses se gâteraient franchement sous 4.060.

