S&P500 : second record consécutif, 9 zéniths en 11 séances

(CercleFinance.com) - La mécanique haussière reste inexorable: le S&P500 (4.365) pulvérise un 9ème record absolu, en 11 séances de hausse prises en continu. Depuis le franchissement des 4.255/4.260, le 'S&P' progresse le long d'une oblique haussière avec une régularité de métronome, au sein d'un biseau légèrement ascendant dont la base se situe vers 4.100Pts. La dernière oscillation entre 4.166 et 4.256 validait un nouvel objectif de 4.346 : cela fait maintenant 2 séances qu'il est dépassé Au-delà... 'sky is the limit' ! En cas de repli, un 1er signal baissier serait validé par une clôture sous 4.300 puis surtout 4.260Pts (support oblique moyen terme). Et les choses se gâteraient franchement sous 4.160.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.