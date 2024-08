Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client S&P500 : risque de double-top historique sous 5.640/5.660 information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 18:36









(CercleFinance.com) - Le S&P500 vient d'aligner ce 21 août une 9ème séance de hausse sur une série de 10 et semblait bien parti pour un 10 sur 11 avec une culmination vers 5.643, à seulement 25Pts de son zénith historique de clôture du 17 juillet.

Attention au scénario du double-top historique après une remontée échevelée (depuis 5.150Pts le 5 août à l'ouverture) sans reprise de souffle et avec un 'fear & greed index' repassé en zone 'risque extrême'.

Le 'S&P' a laissé un gros 'gap' béant au-dessus de 5.463 le 14 août et au-dessus de 5.371 le 12 août : un comblement reste une hypothèse plausible avant la fin du mois.





