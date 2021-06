Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 retrace au point près son zénith des 4.257 du 15/06 Cercle Finance • 23/06/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - So les scores en restaient là, ce serait le double-top parfait : le S&P500 retrace au point près son zénith des 4.257 du 15/06. Il n'est pas exclu que la meilleure clôture historique des 4.255 du 14 juin soit améliorée d'ici la fin de la séance. Mais même si le S&P500 parvenait à se hisser vers 4.260, il ne franchirait pas la résistance issue du précédent zénith des 4.238 du 7 mai (4.232,5 en clôture ). L'indice s'inscrit dans un biseau légèrement ascendant dont la base se situe vers 4.100Pts... mais aucun signal baissier ne saurait être validé avant une clôture sous 4.060Pts (plancher du 12 mai en clôture et 19 mai en intraday).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.