S&P500 : record de clôture des 3.330 retracé, 3.435 en vue ?

(CercleFinance.com) - Après le Nasdaq et un nouveau record absolu à 9.575Pts à l'ouverture ce mercredi (et un nouveau record la veille), le S&P500 va t'il prendre le relais et aller chercher un nouveau 'plus haut' dès ce mercredi ? Pour battre son record de clôture du 17 janvier à 3.330 (c'était également le niveau d'ouverture du 22 février), il lui suffit de se maintenir à 3.331, ce qui est chose faite à la mi-séance. Pour un record absolu, il faudra aller chercher 3.337,8 (du 22/01 également). Ensuite ? Le dernier mouvement de balancier entre 3.225 et 3.330 induit un objectif de 3.435Pts.

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.30%