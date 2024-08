Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client S&P500 : rebondit opportunément sur 5.430Pts information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le S&P500 avait réussi à préserver jeudi dernier sa moyenne mobile à 50 jour qui se confondait avec son support oblique moyen terme (qui gravite vers 5.430), malgré une incursion vers 5.400 sans lendemain (le 24/07) qui illustre la séquence 'cassure/réintégration' (ou 'bear trap), pour mieux se relancer à la hausse, dans le sillage des semi-conducteurs qui effacent les pertes subies depuis une semaine.

Notons que le S&P500 a comblé en intraday le 'gap' des 5.550 du 22 juillet et pourrait tenter dans la foulée de retracer la résistance des 5.565 du 21/07







