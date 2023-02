Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500: que signifierait la cassure des 4.000Pts ? information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 19:45









(CercleFinance.com) - Le S&P500 subit un des plus lourds revers de l'année (-1,6% le 18 janvier) et probablement depuis le 15 décembre (-2,5%) si la lourdeur continue de se propager.

L'indice dérive lentement à la baisse depuis le 2 février (et le test des 4.195, soit un retracement du zénith du 25 août 2022).

Que signifierait la cassure des 4.000Pts ?

Lé réalité est que la tendance haussière court terme est compromise avec la cassure des 4.080 (ex-zénith du 30/11) et l'apparition d'un 'gap' sous 4.089.

Mais il est encore prématuré de parler de correction, le seuil des 4.000 étant simplement 'psychologique'.

Ne pas parvenir à le défendre ne serait pas bon signe mais c'est la cassure des 3.930 qui validerait une première alerte sérieuse -de moyen terme- à la baisse, et ça se gâterait très sérieusement sous le plancher des 3.783 du 28/12/2022, avec les 3.600Pts en ligne de mire.





