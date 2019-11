Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 : nouveau zénith au-delà de 3.130Pts Cercle Finance • 25/11/2019 à 21:14









(CercleFinance.com) - Le S&P500 a entamé la semaine sur un 'gap' (au-dessus de 3.110) et inscrit un nouveau zénith au-delà de 3.130Pts. L'indice gagne donc très exactement +25% depuis le début de l'année et +32% depuis le 27/12/2018 (en moins de 11 mois). L'indice a doublé de valeur depuis le 24 juin 2013 mais aussi surtout, double de valeur par rapport à son zénith de début octobre 2007 de 1.561Pts (double-top en incluant le zénith de 1.553 de mars 2000). Le S&P500 attaque sa 8ème semaine de hausse, sa plus longue séquence depuis juin/juillet dernier qui s'était soldée par +300Pts de hausse (2.725/3.025): si celle qui a débuté depuis un plancher de 2.855 le 3 octobre en constitue la réplique, il y a encore 25Pts à gagner, c'est à dire +0,8% (pour 3.155).

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.61%