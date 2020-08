Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 : les 'algos' bloquent tout vers 3.386 Cercle Finance • 13/08/2020 à 19:01









(CercleFinance.com) - Le scénario semble cousu de fil blanc car cela fait maintenant 3 séances que le suspense se perpétue mais avec toujours le même scénario: ventes massives dès que le record des 3.386 (clôture du 19 février) est testé avec successivement 3.382 mardi, 3.387 mercredi, 3.387 ce jeudi. Les commentateurs sont prêts à envoyer une 'breaking news' et Donald Trump doit bouillonner dans l'attente de se féliciter d'un nouveau record dont il est l'artisan. Mais le 'S&P' pourrait même re-tester le record intraday des 3.393,5 du 19/02 que cela ne changerait rien: l'indice resterait prisonnier de son canal moyen terme inauguré mi-juin.

Valeurs associées NASDAQ Composite Index Ex +0.59%