S&P500 : la cassure des 4.400Pts semble bien validée

(CercleFinance.com) - Le S&P500 tente -laborieusement- de rebondir depuis un plancher de 4.306 (un 'plus bas' depuis le 20 juillet) testé la veille, mais le sursaut vers 4.394 est très loin de suffire et le 'gap' des 4.428 reste béant : la cassure du support oblique moyen/long terme des 4.470Pts semble bien validée, ainsi que celle du support court terme des 4.400 du 18 août. Le prochain support est identifiable vers 4.260 : c'est l'ex-plancher du 19 juillet et l'ex-zénith du 14 juin. Le S&P500 pourrait ensuite venir tester l'ex point bas des 4.063 du 12 mai puis combler le 'gap' des 4.020 du 4 avril. .

