S&P500 : en ligne droite vers 4.500Pts, mois d'août 2020 bis?

(CercleFinance.com) -Le S&P500 progresse de +0,2% et inscrit un nouveau record absolu à 4.448 dès le tout début de la séance (Goldman Sachs revoit sa cible à 4.700 d'ici fin 2021). Le S&P500 n'a plus jamais reperdu 5% depuis le plancher des 3.269 du 30 octobre 2020, soit +1.180Pts... la plus forte hausse, mais également le plus long épisode sans la moindre consolidation de l'histoire. Le 'S&P' se situe 1.060Pts au-dessus de son précédent record du 19/02/2020, soit exactement +32%, là encore un écart sans précédent... et il affiche le plus grand écart de l'histoire par rapport à sa MM200. Mais à part le sommet de son canal ascendant moyen terme (un oblique qui gravite vers 4.500), il n'y a plus aucune résistance en vue, va t'on assister un remake du mois d'août 2020, le meilleur mois boursier de l'histoire (3.200/3.600, aucune consolidation, avec 9 records consécutifs en 9 séances du 21/08 au 01/09/2020.

