Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client S&P500 : en lice pour double record 'clôture/intraday' information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 16:49









(CercleFinance.com) - Le S&P500 qui aligne une 6ème séance de hausse (+0,5% à 4.890) est en lice pour double record 'clôture/intraday'.

Il lui suffit d'ailleurs d'en terminer juste au-dessus de 4.868,5 et de se hisser vers 4.904, ce qui semble une simple formalité puisque Nvidia gagne déjà plus de 2% à 625$ (soit +25% depuis le 1er janvier).

Le 'S&P' dépasse déjà de 5% l'objectif anticipé il y a 3 mois pour fin 2024 (en 3 semaines) et il engrange +1.400Pts depuis le 26 octobre dernier, soit +40%, avec Nvidia qui s'envole de +57%, avec une directissime 475/625$ du 4 au 25 janvier.

Tous les chartistes parient déjà sur un S&P500 à 5.000 (+2,2%) d'ici, pourquoi pas, fin janvier (5.000 étant l'objectif archi-optimiste pour 2024, avec 6 baisses de taux minimum à la clé).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.