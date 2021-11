Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 : égale son zénith des 4.718,5E du 5 et 8 novembre information fournie par Cercle Finance • 19/11/2021 à 18:54









(CercleFinance.com) - Le S&P500 s'offre un nouveau coup de reins en cette séance des '3 sorcières', pour finir la semaine sur un probable double record intraday et clôture: pour l'heure, l'indice égale son zénith des 4.718,5E du 5 novembre et s'installe au-dessus des 4.702 (meilleure clôture du 8 novembre), ce qui constituerait le 67ème record de l'année. La dernière oscillation entre 4.536 et 4.300Pts induisait un potentiel de hausse jusque vers 4.770/4.775... il s'en faut d'à peine +1,4% désormais.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.