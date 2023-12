Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500: double-top parfait sous 4588, 1 repli sur 23 séances information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le S&P500 réalise le double-top parfait sous 4.588 le 29/11 (retracement du zénith de clôture du 31 juillet, et à 25% près ce fut aussi au point près le zénith des 2 et 9 février 2022), validant un gain de +10% exactement depuis son plancher de 4.105 du 27 octobre.

Le 'S&P' aligne 5 semaines de hausse sans avoir jamais subi le moindre 'drawdown' supérieur à 0,8% (en 24, 48 ou 72H) ce qui est un cas de figure exceptionnel.

Et que dire du ratio de 18 hausse en 23 séances, dont 4 sur 5 de consolidation à l'horizontal (de -0,08% à -0,2%), soit en réalité 1 seul repli en 23 séances.

Le prochain objectif pourrait être le retracement du zénith des 4.631 du 29/03/2022.





