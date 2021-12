Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 : décroche son 71ème record annuel à 4.808Pts information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le S&P500 (+0,3%) décroche son 71ème record annuel à 4.808Pts et se dirige vers un 60ème doublé record de clôture + record absolu.

Le franchissement des 4.744 écarte la formation d'un triple-top sous les 4.705/4.712.

La dernière oscillation entre 4.700 et 4.500 validait mécaniquement un objectif de 4.900/4.950Pts qui n'est plus qu'à 3%.

L'objectif des 5.000 n'est plus qu'à 4,5%... c'est moins que la performance mensuelle de cet indice au mois de décembre (+5,3%).

Début septembre, les '5.000' étaient envisagés pour fin 2022...











