Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 : cale sous 3.940, menace les 3.900 information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 19:17









(CercleFinance.com) - La lourdeur de la dernière quinzaine du mois d'août ne se dissipe pas : S&P500 tente un rebond sur 3.920 (l'ex-plancher du 26 juillet) mais cale aussitôt sous 3.940 et menace les 3.900 dans la foulée.

Sous les 3.920, une glissade vers 3.796 ('gap' du 14 juillet se profile), et se prolongera probablement au contact du support estival des 3.666 du 20 juin





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.