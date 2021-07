Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P500 : 6 records absolus consécutifs, mécanique inexorable Cercle Finance • 01/07/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le S&P500 bat un 6ème record absolu (séance et clôture) consécutif et aligne une 8ème séance de hausse sur une série de 9. Depuis le franchissement des 4.255/4260, il progresse inexorablement au sein d'un biseau légèrement ascendant dont la base se situe vers 4.100Pts. La dernière oscillation entre 4.166 et 4.256 valide un nouvel objectif de 4.346. En cas de repli, un 1er signal baissier serait validé par une clôture sous 4.235Pts (ex-zénith du 7 mai), les choses se gâteraient franchement sous 4.060.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.