S&P500 : +520Pts en 6 semaines, 2ème édition

(CercleFinance.com) - Le S&P500 vient de reprendre +500Pts en 6 semaines (3.640/4.160), c'est la 2ème édition puisque le 'S&P' avait déjà réussi le même exploit du 24 février au 29 mars, passant de 4.115 à 4.635Pts.

Mieux : l'indice vient de passer de 3.720 à 4.160 en 3 semaines (+12%) de la même façon qu'il s'était envolé de 4.175 à 4.635 du 14 au 29 mars (+12%), comme si les algos avaient été programmés pour dupliquer les vagues de hausse avec une précision de l'ordre de 0,1% d'écart.

Après le rebond de la mi-mars, le 'S&P' avait reperdu -2.000Pts en 11 semaines: si ce scénario se répétait, l'objectif, après un test des 4.175, serait 3.175, l'ex-plancher du 14 juillet 2020... à moins que l'e-zénith des 3.390 du 19/20 février 2020 fasse office de support.





