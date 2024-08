Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client S&P500 : 2ème meilleure clôture de l'histoire, atteint 5.650 information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 23:16









(CercleFinance.com) - Les acheteurs ont vigoureusement repris la main en seconde partie de séance S&P500, avec la ferme intention de terminer le mois d'août au zénith, après un rallye funiculaire de +10,5% : ils propulsent l'indice vers 5.648, lequel inscrit 2ème meilleure clôture de l'histoire, à la veille d'un weekend de 3 jours, un signe de confiance 'fort' alors que les valorisations sont au zénith.

L'objectif pour mardi (jour de réouverture des marchés US) sera de retracer et de battre le record des 5.667 du 16 juillet, à l'image du Dow Jones qui a aligné son 4ème record de la semaine (doublé intraday/clôture) à 41.563.





