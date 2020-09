S&P table désormais sur une baisse d'environ 20% du marché automobile mondial en 2020

(AOF) - S&P Global Ratings prévoit désormais une baisse d'environ 20% des ventes mondiales d'automobiles en 2020. En mars dernier, l'agence de notation anticipait un recul compris entre 15% et 20%. Et le redressement des ventes prendra du temps. Dans deux ans, S&P pense que les ventes seront encore inférieures de 6 % aux volumes de 2019. En Europe et en Amérique du Nord, les ventes ont montré des signes de stabilisation en juillet et en août, mais l'agence de notation ne pense pas que ces marchés pourront se remettre complètement durant les deux prochaines années.

En revanche, ce pourrait être le cas pour la Chine.