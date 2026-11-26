Illustration du logo NVIDIA et de la baisse du cours de son action

25 novembre (Reuters) - S&P Global Ratings a placé ‌mercredi la note de crédit de Nvidia sous "surveillance négative", laissant planer ​la perspective d'une dégradation de la note du géant technologique américain, à propos duquel l'agence évoque des risques accrus liés à sa gestion et ​à sa gouvernance.

Cette décision intervient dans un contexte tumultueux pour Nvidia. Le conseil d'administration du groupe ​a réintégré Jensen Huang en début ⁠de semaine, peu après avoir annoncé qu'il chercherait un successeur à ‌son directeur général historique, alors même qu'un comité indépendant poursuivait son enquête à la suite d'informations de presse sur ​une relation extraconjugale entretenue ‌par Huang avec une espionne chinoise présumée.

Des investisseurs et ⁠des experts ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que la réhabilitation de Jensen Huang avant la fin de l'enquête interne puisse porter ⁠atteinte à l'indépendance ‌du conseil d'administration, interrogeant sur sa capacité à superviser les ⁠actions du directeur général.

Cet incident a mis en évidence des faiblesses ‌dans le cadre de gestion et de gouvernance de Nvidia, ⁠notamment en ce qui concerne la structure, la composition ⁠et l'efficacité de ‌son conseil d'administration, a déclaré S&P.

Nvidia bénéficie actuellement d'une notation "AA", ce qui ​indique une très forte capacité à ‌honorer ses engagements financiers. La notation la plus élevée est "AAA".

L'agence a indiqué qu’elle pourrait dégrader ​la note de Nvidia sous 90 jours, précisant qu'une telle décision se limiterait vraisemblablement à un cran, à moins que des enquêtes ⁠ou d'autres révélations ne nuisent à la réputation de l'entreprise ou à ses perspectives commerciales.

S&P a indiqué prévoir de rencontrer le conseil d'administration et la direction de Nvidia afin de discuter des mesures à prendre pour remédier à d'éventuelles lacunes en matière de gouvernance.

(Anhata Rooprai et Harshita ​Mary Varghese à Bangalore)