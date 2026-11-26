Illustration du logo NVIDIA et de la baisse du cours de son action
25 novembre (Reuters) - S&P Global Ratings a placé mercredi la note de crédit de Nvidia sous "surveillance négative", laissant planer la perspective d'une dégradation de la note du géant technologique américain, à propos duquel l'agence évoque des risques accrus liés à sa gestion et à sa gouvernance.
Cette décision intervient dans un contexte tumultueux pour Nvidia. Le conseil d'administration du groupe a réintégré Jensen Huang en début de semaine, peu après avoir annoncé qu'il chercherait un successeur à son directeur général historique, alors même qu'un comité indépendant poursuivait son enquête à la suite d'informations de presse sur une relation extraconjugale entretenue par Huang avec une espionne chinoise présumée.
Des investisseurs et des experts ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que la réhabilitation de Jensen Huang avant la fin de l'enquête interne puisse porter atteinte à l'indépendance du conseil d'administration, interrogeant sur sa capacité à superviser les actions du directeur général.
Cet incident a mis en évidence des faiblesses dans le cadre de gestion et de gouvernance de Nvidia, notamment en ce qui concerne la structure, la composition et l'efficacité de son conseil d'administration, a déclaré S&P.
Nvidia bénéficie actuellement d'une notation "AA", ce qui indique une très forte capacité à honorer ses engagements financiers. La notation la plus élevée est "AAA".
L'agence a indiqué qu’elle pourrait dégrader la note de Nvidia sous 90 jours, précisant qu'une telle décision se limiterait vraisemblablement à un cran, à moins que des enquêtes ou d'autres révélations ne nuisent à la réputation de l'entreprise ou à ses perspectives commerciales.
S&P a indiqué prévoir de rencontrer le conseil d'administration et la direction de Nvidia afin de discuter des mesures à prendre pour remédier à d'éventuelles lacunes en matière de gouvernance.
(Anhata Rooprai et Harshita Mary Varghese à Bangalore)
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