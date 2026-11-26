L'agence de notation pointe des failles de gouvernance au sein du conseil d'administration, dont l'indépendance de certains administrateurs de longue date, après le retour controversé de Jensen Huang au poste de directeur général. De son côté, Moody's a maintenu sa note tout en signalant une incertitude sur la gouvernance.

S&P Global Ratings a placé mercredi la note de crédit "AA" de Nvidia, ainsi que celle de sa dette senior non garantie, sous surveillance avec implication négative. L'agence pourrait abaisser la note du fabricant de puces dans les 90 prochains jours.

S&P pointe des vulnérabilités dans la gouvernance de Nvidia, notamment la structure et l'indépendance de son conseil. "La longue durée de mandat de certains administrateurs pourrait avoir compromis leur indépendance", écrit l'agence.

"AA" classe Nvidia parmi les entreprises les mieux notées de la planète en matière de solidité financière.

Cette décision intervient après une période mouvementée pour la direction de Nvidia. Le conseil a réintégré lundi Jensen Huang comme directeur général, quelques jours après sa démission, suite à des révélations sur des relations extraconjugales, dont l'une avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage.

La présidente du conseil avait pourtant assuré aux investisseurs la semaine dernière que Nvidia ne réembaucherait pas Huang, car son comportement était incompatible avec le code de conduite. Nvidia a justifié son retour par des assurances du gouvernement américain. Un comité indépendant poursuit son enquête.

Moody's n'a rien changé pour le moment

S&P juge que l'abaissement éventuel se limiterait probablement à un cran, sauf si les enquêtes en cours ou de nouvelles révélations affectaient la réputation de Nvidia ou ses perspectives. Moody's a maintenu mercredi sa note Aa1 et sa perspective stable, tout en relevant une incertitude sur la gouvernance.

L'action Nvidia a clôturé en baisse de près de 4% mercredi, ce qui porte son repli à 38% depuis le 6 octobre. Jensen Huang doit répondre aux questions du Congrès au début du mois prochain. La Securities and Exchange Commission et le ministère américain de la Justice mènent de leur côté plusieurs enquêtes sur le groupe.